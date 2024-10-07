Западные эксперты дискутируют, может ли российская экономика провалиться в 2025 году

Западные экономисты считают, что российская экономика находится в сложном положении. Впрочем, есть дискуссии относительно того, надолго ли стране хватит ресурса для продолжения войны.

Расходы России достигают своего пика

В сентябре глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что экономические трудности повлияют на способность России вести войну уже в 2025 году. Некоторые эксперты считают такой сценарий возможным, сообщает издание "Голос Америки".

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Американский экономист Андерс Аслунд считает, что такое развитие событий является вероятным. По его мнению, этом году расходы России на войну могут достичь своего максимума – 190 миллиардов долларов, что составляет 10% от ВВП страны.

Заметьте! В будущем Россия будет вынуждена сократить эти расходы, поскольку дальнейшее урезание социальных расходов уже невозможно.

Зато Украина ежегодно тратит примерно 100 миллиардов долларов на ведение войны. Это половина из собственного бюджета, тогда как другая половина поступает в виде оружия от союзников. Кроме того, Украина имеет меньшие расходы на выплаты своим солдатам, чем Россия.

Украина может победить в войне, если будет иметь еще 50 млрд долларов в год и зеленый свет бомбить военные цели внутри России,

– считает Аслунд.

Какие проблемы сейчас имеет Россия

Профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд считает, что Путин находится на грани экономического краха из-за санкций Запада, массовую миграцию населения и отток инвестиций.

Сонненфельд отмечает, что ситуация для России ухудшается:

более 1200 международных компаний вышли из страны;

почти два миллиона образованных россиян эмигрировали, в частности полмиллиона переехали в Ташкент;

санкции ограничили доступ к технологиям, что заставило "Роснефть" остановить добычу нефти в Арктике;

рубль больше не торгуется на биржах, и его курс является фикцией.

Интересно! Россия больше не получает прибыли от продажи нефти. Из-за отсутствия доступа к современным технологиям, Россия тратит 45-46 долларов на добычу одного барреля нефти, что значительно превышает расходы стран ОПЕК, которые составляют лишь 22 доллара.

Эксперты убеждены, что не стоит ожидать быстрого коллапса российской экономики. Ключевым фактором, по его мнению, является "готовность общества мириться с сокращениями расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру".

Заметьте! Частично эти сокращения компенсировали военные выплаты, составившие 1,5% ВВП с июля 2023 по июнь 2024 года, большинство из которых были посмертными выплатами семьям погибших российских военных.