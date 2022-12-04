ЕС опубликовал полный текст решения о потолке цен на российскую нефть: как это ударит по Кремлю

Евросоюз опубликовал свое официальное решение о введении потолка цен на российскую нефть. Соответствующие санкции вступают в силу уже 5 декабря.

Текст решения появился в официальном журнале ЕС и раскрывает детали об ограничениях и неудобствах, которые создает введенный потолок цен.

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Ранее в ЕС после продолжительных споров согласовали потолок цен на российскую нефть. Ее установили на уровне 60 долларов за баррель. Это решение ЕС допускает предоставление услуг судам, перевозящим нефть страны-агрессорки, если цена на нее не превышает 60 долларов за баррель.

Запрещено оказывать танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в частности путем передачи между судами, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении,

– говорится в документе.

Допускается перевозка нефти транзитом через Россию выше установленного потолка, если она произведена не в РФ и она не принадлежит россиянам или российским компаниям.

Что этому предшествовало

Евросоюз ввел потолок цен вместе со странами G7 и Австралией на уровне 60 долларов за баррель. Компаниям будет запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование, на перевозку российской нефти выше этого показателя.

Еврокомиссия предусмотрела переходный период. Санкции не будут действовать на нефть, которая была загружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года.

За нарушение судам из третьих стран предусмотрен трехмесячный запрет на предоставление услуг. Относительно судов из стран ЕС будут действовать меры национального законодательства.

Какие последствия это будет иметь для Кремля

В то же время, ограничение стоимости нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля. В середине января 2023 года будет обсуждаться пересмотр предельной цены на российскую нефть. Она должна быть по меньшей мере на 5% ниже рыночной.

Сразу 2 источника из крупнейших российских производителей нефти поделились нелестными для Кремля прогнозами. Согласно им, добыча нефти может сократиться до 1 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч меньше. Соответствующую цифру могут зафиксировать в начале 2023 года.

Добавим, что Польша и страны Балтии требовали еще более низкой цены. В Греции и Мальте хотели установить потолок на уровне 70 долларов. В то же время следует понимать, что нынешняя цена на российскую нефть ниже предельной.

Владимир Зеленский ранее призвал установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель. По словам Президента, предложения на установку ценового потолка на уровне 60 или 70 долларов за баррель, которые предлагали некоторые страны ЕС, это игра в "поддавки".