Поверка газового счетчика: когда проводить и кто за нее должен платить

Потребители газа в Украине должны обязательно проводить поверку газового счетчика. Однако проводить эту процедуру за свой счет никто не должен.

Как часто проводится поверка счетчика

Регулярно проверять газовый счетчик необходимо, чтобы убедиться в правильной работе прибора. Ведь если он имеет неисправности, то может некорректно начислять объем потребленного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Газправду”.

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Поверка газового счетчика проводится в соответствии с нормативными требованиями и определяется типом прибора. Она осуществляется:

один раз в 2 года;

один раз в 8 лет.

Оператор газораспределительных сетей потребителя обязан предупреждать о времени проведения поверки. Однако владелец прибора может самостоятельно узнать дату следующей проверки в паспорте счетчика.

Стоит знать! Потребители не должны отвечать на несвоевременную поверку газовых счетчиков, поскольку именно оператор ГРМ контролирует процесс осуществления проверок.

Кто платит за поверку счетчика

Потребитель газа не должен платить за поверку счетчика – ее бесплатно проводит оператор газотранспортной сети. При этом в нее должны быть включены следующие работы:

проверка прибора;

его демонтаж;

транспортировка и монтаж счетчика;

техническое обслуживание и связанный с поверкой ремонт прибора.

Важно! Бесплатной поверка должна быть независимо от того, кто является владельцем счетчика. Однако если будет установлено, что потребитель вмешивался в работу прибора, тогда за его ремонт придется заплатить.