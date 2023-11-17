Когда нужно проводить поверку счетчиков

В июне 2023 года правительство частично разрешило проводить поверку счетчиков. Почему эта процедура важна, кто ее должен проводить и когда делать поверку — далее в тексте.

Поверка счетчиков

Поверку счетчиков электроэнергии, тепла и воды нужно производить каждые четыре года. Поверку счетчика газа – раз в два года. Поэтому у всех граждан, у которых настал срок последующей поверки, есть обратиться к поставщику и заказать соответствующую услугу. Исключение – люди, проживающие на временно оккупированных территориях.

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Проверить счетчик следует в течение трех месяцев после отопительного сезона. Такая процедура позволяет сэкономить деньги, ведь без поверки счетчика поставщик начислит плату за коммуналку по нормам, а не фактическим потреблениям.

Как происходит поверка

Процедура поверки счетчика занимает в среднем 5 дней. Специалисты, ответственные за поверку, приходят к поставщику, снимают устройство и проверяют данные.

Это обязательно должно происходить в присутствии потребителя, ведь после этого специалисты составляют акт о поверке.

Когда устройство заверили и установили, составляется акт опломбирования счетчика. Один экземпляр копируют и отдают потребителю.

После проведения поверки необходимо предоставить акт ее проведения в Центр коммунального сервиса.

Поверка счетчиков газа и электроэнергии производится бесплатно, а вот за поверку счетчика на воду нужно заплатить. Исключение – если жильцы дома платят за абонентское обслуживание, а не по индивидуальному договору.

Как передать акты о поверке счетчиков

Регистрационные файлы для проверки, установки и замены воды и калориметров можно предоставить дистанционно, если это позволяет поставщик.

Для этого необходимо сфотографировать на мобильный телефон все соответствующие документы, выданные компанией. К примеру, это могут быть:

акт поверки счетчика при поверке;

инструкция по монтажу/демонтажу при замене счетчика;

паспорт установленного счетчика.

Соответствующие фотографии следует загрузить и отправить поставщику.