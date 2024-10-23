Время пришло: кому надо поверить счетчики

Поверка счетчиков на электроэнергию, газ и воду в Украине является обязательной процедурой. Эту процедуру ранее приостанавливали, однако ее снова восстановили через год.

Поверка счетчиков

Все украинцы, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны сделать это в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается всех счетчиков на коммунальные услуги.

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Инициировать поверку может потребитель и поставщиком услуг. Нередко компании-поставщики сами выходят на контакт с потребителями, когда наступает время для процедуры.

Напомним! Специалисты департамента коммунальных услуг призывают потребителей быть бдительными относительно проверок своих счетчиков. Если жители не могут вспомнить дату последней поверки счетчика, власть обратится к ним напрямую. В этих сообщениях будет отмечаться важность поверки, которая может предусматривать демонтаж счетчика для оценки его метрологических характеристик с последующей установкой его на место после завершения необходимых проверок.

Кто оплачивает поверку счетчика

Счетчики за газ и электричество обслуживает поставщик, поэтому платить ничего не нужно.

Счетчик на воду и тепло – если тариф не предусматривает процедуры, поэтому в этом случае платит потребитель.

После проведения поверки выдается соответствующий акт или протокол, который подтверждает ее результаты. Если обнаружены неисправности, счетчик может быть заменен или отремонтирован.