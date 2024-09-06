Надо ли делать поверку счетчиков во время войны
6 сентября 2024, 10:52Читати новину українською
Источник:Кабмин
В начале войны поверку счетчиков для украинцев поставили на паузу. Однако сейчас этот процесс снова стал актуальным.
Поверка счетчиков газа
В июне 2023 года для украинцев возобновили обязательную процедуру поверки счетчиков. Те, у кого наступил срок выполнения этой процедуры – должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.
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Напомним! Газовые счетчики обслуживают бесплатно, тогда как приборы, учитывающие воду, за счет потребителя.
Кто может отложить процедуру:
- граждане, проживающие на временно оккупированной территории: поверка может не происходить до конца военного положения и через 3 месяца после;
- лица, проживающие на территории активных боевых действий: процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после.