Надо ли делать поверку счетчиков во время войны

В начале войны поверку счетчиков для украинцев поставили на паузу. Однако сейчас этот процесс снова стал актуальным.

Поверка счетчиков газа

В июне 2023 года для украинцев возобновили обязательную процедуру поверки счетчиков. Те, у кого наступил срок выполнения этой процедуры – должны осуществить ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

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Напомним! Газовые счетчики обслуживают бесплатно, тогда как приборы, учитывающие воду, за счет потребителя.

Кто может отложить процедуру: