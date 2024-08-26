Как повлияет начало учебного года на курс доллара

Прошедшая неделя отметилась ограниченными курсовыми колебаниями. На межбанке котировки двигались в обе стороны.

Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила что на прошлой неделе максимальные отметки фиксировались в понедельник, когда курс достигал отметки 41,40 гривны за доллар. Минимальные значения в конце четверга и в начале пятницы достигли 41,20 гривны за доллар.

Читайте также Пенсии будут выплачиваться по-новому: что изменится для пенсионеров

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Стабилизация курса на межбанке в течение последних недель привела к ощутимому ослаблению спроса на наличном рынке, из-за чего стоимость доллара оставалась почти неизменной, находясь в узком диапазоне 41,40 – 41,50 гривен за доллар.

Статистика НБУ фиксирует заметное сокращение чистой покупки валюты населением в течение последних двух недель августа. В июле недельный показатель составлял в среднем около 250 миллионов долларов.

Так, в период с 12 по 16 августа разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты сократилась до 130 миллионов долларов в пользу последней. Умеренным спрос оставался и на прошлой неделе. Прежде всего это свидетельствует об ослаблении девальвационных настроений среди украинцев на фоне стабилизации курса,

– отмечает Золотько.

Что изменится на этой неделе

На этой неделе банкир ожидает сохранения аналогичных тенденций. На межбанке амплитуда курсовых колебаний может несколько возрасти, однако наличный рынок будет реагировать на них не так гибко. Ближе к концу недели из-за начала периода выплат зарплат украинцам, возможно небольшое подорожание доллара.

Следует отметить, что в период завершения каникул украинцы нуждаются в большем количестве гривневой ликвидности для подготовки детей к учебе. Поэтому на этот раз влияние "зарплатного" фактора, на мой взгляд, будет ограниченным,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! По прогнозу банкира, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.