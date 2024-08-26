Що відбувалося на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила що на минулому тижні максимальні позначки фіксувалися у понеділок, коли курс сягав позначки 41,40 гривень за долар. Мінімальні значення наприкінці четверга та на початку п’ятниці сягнули 41,20 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Стабілізація курсу на міжбанку впродовж останніх тижнів призвела до відчутного послаблення попиту на готівковому ринку, через що вартість долару залишалася майже незмінною, перебуваючи у вузькому діапазоні 41,40 – 41,50 гривень за долар.

Статистика НБУ фіксує помітне скорочення чистої купівлі валюти населенням протягом останніх двох тижнів серпня. У липні тижневий показник складав в середньому близько 250 мільйонів доларів.

Так, у період з 12 по 16 серпня різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти скоротилася до 130 мільйонів доларів на користь останньої. Помірним попит залишався й минулого тижня. Насамперед це свідчить про послаблення девальваційних настроїв серед українців на фоні стабілізації курсу,

– зазначає Золотько.

Що зміниться на цьому тижні

Цього тижня банкірка очікує на збереження аналогічних тенденцій. На міжбанку амплітуда курсових коливань може дещо зрости, проте готівковий ринок буде реагувати на них не так гнучко. Ближче до кінця тижня через початок періоду виплат зарплат українцям, можливе невелике подорожчання долара.

Слід відзначити, що у період завершення канікул українці потребують більше гривневої ліквідності для підготовки дітей до навчання. Тому цього разу вплив "зарплатного" чинника, на мій погляд, буде обмеженим,

– уточнює банкірка.

Зверніть увагу! За прогнозом банкірки, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня перебуватиме в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.