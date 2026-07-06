Россия повредила спецтехнику ДТЭК в Киеве: какие последствия массированной атаки

В результате очередной массированной атаки России на Киев были повреждены производственные площадки и спецтехника ДТЭК. Несмотря на разрушения, сотрудники компании не пострадали и уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

Энергетическая инфраструктура ДТЭК пострадала в результате ночного обстрела

В ДТЭК сообщили, что в ночь на сегодня российские войска нанесли очередной массированный удар по столице. В результате были повреждены производственные площадки компании, бригадные автомобили и другие сооружения, необходимые для работы энергетиков.

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В настоящее время специалисты компании проводят оценку нанесенного ущерба и ликвидируют последствия атаки. По завершении обследования будет определен объем необходимых восстановительных работ.

В компании подчеркнули, что самое главное – во время обстрела никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на повреждения производственной инфраструктуры, энергетики продолжают выполнять свою работу и принимают меры для скорейшего восстановления поврежденных объектов.

Обратите внимание! Атаки на энергетическую инфраструктуру, даже если они не приводят к масштабным отключениям, затрудняют работу аварийных служб и увеличивают расходы на поддержание и восстановление энергосистемы. Быстрая ликвидация последствий таких ударов имеет решающее значение для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Напомним, 3 июля россияне также обстреляли предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. В ДТЭК сообщили, что под вражеским ударом оказалось шахтоуправление компании. В результате атаки погиб сотрудник охранной службы. Еще 5 работников получили ранения. Также удар привел к значительным разрушениям. На момент атаки под землей в шахте находились 86 работников. Всех немедленно эвакуировали на поверхность.