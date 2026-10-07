Враг совершил атаку на Полтавскую область: повреждено здание налоговой инспекции
В среду, 7 октября, Украина подверглась массированной атаке. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и другие объекты. Также поступают сообщения о погибших и пострадавших.
Что известно о повреждениях налоговой инспекции в Кременчуге
Среди поврежденных объектов – здание Кременчугской ГНИ Главного управления ГНСУ в Полтавской области, о чем сообщила Государственная налоговая служба Украины.
В результате российской атаки в здании выбиты окна, повреждены потолок, отдельные кабинеты и прилегающая к зданию территория.
К счастью, среди сотрудников и посетителей пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
- Соответствующие службы уже проводят обследование здания.
- Кроме того, определяются масштабы повреждений.
Несмотря на последствия российского удара, Центр обслуживания налогоплательщиков продолжает работать и предоставлять услуги налогоплательщикам.
Фото: Государственная налоговая служба Украины
Фото: Государственная налоговая служба Украины
Напомним, что этой ночью Полтавская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. В частности, россияне атаковали Кременчуг.
А во вторник, 6 октября, стало известно о повреждении здания налоговой инспекции в Кривом Роге. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал.