Враг совершил атаку на Полтавскую область: повреждено здание налоговой инспекции

В среду, 7 октября, Украина подверглась массированной атаке. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и другие объекты. Также поступают сообщения о погибших и пострадавших.

Что известно о повреждениях налоговой инспекции в Кременчуге

Среди поврежденных объектов – здание Кременчугской ГНИ Главного управления ГНСУ в Полтавской области, о чем сообщила Государственная налоговая служба Украины.

В результате российской атаки в здании выбиты окна, повреждены потолок, отдельные кабинеты и прилегающая к зданию территория.

К счастью, среди сотрудников и посетителей пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Соответствующие службы уже проводят обследование здания.

Кроме того, определяются масштабы повреждений.

Несмотря на последствия российского удара, Центр обслуживания налогоплательщиков продолжает работать и предоставлять услуги налогоплательщикам.

Фото: Государственная налоговая служба Украины

Фото: Государственная налоговая служба Украины

Напомним, что этой ночью Полтавская область подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. В частности, россияне атаковали Кременчуг.

А во вторник, 6 октября, стало известно о повреждении здания налоговой инспекции в Кривом Роге. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал.