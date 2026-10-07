Що відомо про пошкодження податкової у Кременчуці

Серед пошкоджених об’єктів – будівля Кременчуцької ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області, про що повідомила Державна податкова служба України.

Внаслідок російської атаки у приміщенні вибито вікна, понівечено стелю, окремі кабінети та прилеглу до споруди територію.

На щастя, серед працівників та відвідувачів постраждалих немає,

– йдеться у повідомленні.

Відповідні служби вже проводять обстеження будівлі.

Крім того, визначають масштаби пошкоджень.

Попри наслідки російського удару, Центр обслуговування платників продовжує працювати та надавати послуги платникам податків.

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Фото Державна податкова служба України

Фото Державна податкова служба України

Нагадаємо, що цієї ночі Полтавщина перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою. Зокрема, росіяни атакували Кременчук.

А у вівторок, 6 жовтня, стало відомо про пошкодження податкової у Кривому Розі. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.