Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку?

Під час масованого ракетного обстрілу Росія завдала удару по Кременчуку. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житловому районі міста.

Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі.

Медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють усі міські та комунальні служби: фіксуємо пошкодження, допомагаємо мешканцям та ліквідовуємо наслідки атаки.

Наслідки атаки / Віталій Малецький

Також російські війська влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють.

Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Важливо! Якщо ваше житло чи майно зазнало пошкоджень, звертайтеся до місцевих штабів із ліквідації наслідків або на гарячу лінію Полтавської ОВА: 0 800 502 230.

Нагадаємо, Полтавщина вранці 7 жовтня опинилася під масованою ракетно-дроновою атакою Росії. У Кременчуці під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

За даними моніторингових каналів, у небезпечній близькості від Кременчука перебували крилаті ракети. Зокрема, одна з груп ракет рухалася через Кіровоградщину курсом на південь. Також повідомлялося про нову групу ракет, яка прямувала безпосередньо в напрямку Кременчука.

Водночас Полтавщина перебувала під комбінованою загрозою, адже Росія застосувала як ракети, так і ударні безпілотники.