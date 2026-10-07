Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

Во время массированного ракетного обстрела Россия нанесла удар по Кременчугу. В результате атаки зафиксировано попадание в жилой район города.

В результате массированного комбинированного вражеского удара значительные повреждения получила целая группа многоэтажных жилых домов. Также повреждены частные дома. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы зданий, разбиты автомобили.

Медики оказывают необходимую помощь. На местах работают все городские и коммунальные службы: фиксируем повреждения, помогаем жителям и ликвидируем последствия атаки.

Последствия атаки / Виталий Малецкий

Также российские войска поразили одно из предприятий в Кременчугском районе. Информацию о масштабах повреждений уточняют.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Важно! Если ваше жилье или имущество пострадало, обращайтесь в местные штабы по ликвидации последствий или на горячую линию Полтавской ОГА: 0 800 502 230.

Напомним, Полтавская область утром 7 октября подверглась массированной ракетно-дроновой атаке со стороны России. В Кременчуге во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

По данным мониторинговых каналов, в опасной близости от Кременчуга находились крылатые ракеты. В частности, одна из групп ракет двигалась через Кировоградскую область курсом на юг. Также сообщалось о новой группе ракет, которая направлялась непосредственно в сторону Кременчуга.

В то же время Полтавская область находилась под комбинированной угрозой, ведь Россия применила как ракеты, так и ударные беспилотники.