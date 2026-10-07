Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке?

В Кременчуге в Полтавской области раздаются взрывы во время воздушной тревоги. Местных жителей призывают не покидать укрытия и заботиться о собственной безопасности.

По данным мониторинговых каналов, в опасной близости от Кременчуга находились крылатые ракеты. В частности, одна из групп ракет двигалась на юг через территорию Кировоградской области.

Также сообщалось о новой группе ракет, которая направлялась курсом на Кременчуг. В то же время область находится под комбинированной угрозой – российские войска применяют как ракетные боеприпасы, так и ударные беспилотники.

На данный момент официальной информации о последствиях атаки и возможных попаданиях нет. Жителей Полтавщины призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Важно: не публикуйте фото или видео работы украинской ПВО, мест попаданий или движения ракет, ведь это может помочь врагу.

Напомним, что 7 октября в Запорожье российские войска провели атаку на объект транспортной инфраструктуры. В результате вражеского удара движение Вантовым мост временно перекрыли.

Водителей и пассажиров призывают учитывать ограничения при планировании поездок по городу. Из-за перекрытия на отдельных участках дорог могут возникать затруднения в движении. На данный момент информации о пострадавших в результате атаки нет.

Также уточняются масштабы повреждений транспортного объекта, а жителей призывают следить за официальными сообщениями.