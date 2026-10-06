Що відомо про атаку на адмінбудівлю у Кривому Розі

В адмінбудівлі розташоване Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, про що повідомили у Державній податковій службі.

На щастя, наші працівники і відвідувачі не постраждали,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки вибиті вікна та понівечені кабінети в приміщенні.

Відповідні служби проводять оцінку пошкоджень.

Фото Державна податкова служба України

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Фото Державна податкова служба України

Вживаються необхідні заходи для забезпечення подальшої роботи підрозділу податкової після атаки на Кривий Ріг.

Нагадаємо, що у серпні було пошкоджено одну з адміністративних будівель Головного управління Державної податкової служби у столиці. Але люди не постраждали внаслідок удару.

А у липні внаслідок масованої атаки було пошкоджено будівлю, де працювали підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Київській області. Також пошкоджень зазнала точка доступу Бучанської податкової інспекції у Вишневому.