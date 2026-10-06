Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Які наслідки терору?

Близько 10:00 російські війська завдали удару по місту за допомогою двох баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

Під ворожим ударом була критична інфраструктура, а саме територія однієї з міських лікарень.

Станом на 10:42 було відомо про щонайменше трьох постраждалих. Поранення отримали співробітниця лікарні, чоловік та ще одна жінка, яка гуляла з собакою поруч із місцем влучання.

Постраждалі жінки – у важкому та середньому стані тяжкості відповідно. За їхні життя борються медики в операційній. Стан пораненого оцінюють як середній.

Повітряна тривога червоного рівня була оголошена у Криворізькому районі області о 09:57. Через хвилину Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух "Бандеролей" з півдня курсом на Кривий Ріг.