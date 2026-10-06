Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, внаслідок атаки по будинку виникла пожежа в квартирі на п’ятому поверсі, а також загорівся балкон на шостому. Ще троє людей були заблоковані на 9 поверсі. Рятувальники змогли їх евакуювати за допомогою підйомників. Надходили повідомлення про 5 постраждалих.

Вранці росіяни вдарили по мосту в Запоріжжі

Як наголосив кореспондент, вже близько 5 ранку в Запоріжжі знову пролунали вибухи. Цього разу Росія вдарила дроном по одному з мостів через Дніпро. Внаслідок атаки постраждали 5 людей, які перебували в автомобілях. Відомо, що одна автівка згоріла.

Запоріжжя має сполучення між лівим та правим берегами через 5 мостів та греблю ДніпроГЕС. Тому катастрофічних наслідків для логістики немає. Однак зрозуміло, що на місці виникли затори, адже фахівці мають обстежити дорожнє полотно,

– зазначив кореспондент.

Кореспондент розповів про ситуацію в Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу

Це вже не перша спроба ворога пошкодити логістичні шляхи міста. У 2022 році загарбники намагалися атакувати один з мостів під час руху евакуаційного потяга. А в 2024 році був ракетний удар по дорозі на ДніпроГЕС.

Додамо, нещодавно Росія вдарила по одному із медичних закладів у Запоріжжі. Внаслідок атаки один чоловік отримав легкі травми. Також були пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки.