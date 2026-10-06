Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, в результате атаки на здание возник пожар в квартире на пятом этаже, а также загорелся балкон на шестом. Еще три человека оказались заблокированными на 9-м этаже. Спасатели смогли их эвакуировать с помощью подъемников. Поступали сообщения о 5 пострадавших.

Утром россияне нанесли удар по мосту в Запорожье

Как отметил корреспондент, уже около 5 утра в Запорожье снова раздались взрывы. На этот раз Россия нанесла атаку дроном по одному из мостов через Днепр. В результате атаки пострадали 5 человек, находившихся в автомобилях. Известно, что одна машина сгорела.

Запорожье имеет сообщение между левым и правым берегом через 5 мостов и плотину ДнепроГЭС. Поэтому катастрофических последствий для логистики нет. Однако понятно, что на месте образовались пробки, ведь специалисты должны обследовать дорожное полотно,

– отметил корреспондент.

Корреспондент рассказал о ситуации в Запорожье: смотрите видео 24 Канала

Это уже не первая попытка врага повредить логистические пути города. В 2022 году захватчики пытались провести атаку на один из мостов во время движения эвакуационного поезда. А в 2024 году был ракетный удар по дороге на ДнепроГЭС.

Добавим, что недавно Россия нанесла удар по одному из медицинских учреждений в Запорожье. В результате атаки один человек получил легкие травмы. Также были повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили.