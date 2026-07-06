Пошкодження податкової у Вишневому: як працюватимуть сервіси

Під час чергової масованої атаки російські війська завдали удару по місту Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень будівля, в якій розміщувалися підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Київській області та точка доступу Бучанської державної податкової інспекції, повідомляє прес-служба податкової.

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Виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, що через пошкодження приміщення прийом відвідувачів у Вишневому тимчасово не здійснюється. Водночас платники податків можуть отримати всі необхідні адміністративні послуги у будь-якому іншому найближчому Центрі обслуговування платників.

За словами Карнаух, російський удар був спрямований по цивільній інфраструктурі та житловій забудові, де вночі перебували мирні мешканці. Вона також зазначила, що пошкоджень зазнали оселі співробітників Головного управління ДПС у Київській області, які проживають у Вишневому. Водночас серед працівників податкової постраждалих немає.

Податкова продовжує роботу попри наслідки атаки

Очільниця ДПС висловила співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав унаслідок нічного обстрілу столиці та Київської області, побажавши якнайшвидшого одужання пораненим.

Наразі на місцях ударів триває фіксація наслідків російської атаки та оцінка завданих збитків. Попри пошкодження адміністративної будівлі, Державна податкова служба забезпечує безперервність надання послуг через альтернативні точки обслуговування, щоб платники податків могли й надалі отримувати необхідні сервіси без суттєвих перешкод.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на ранок 6 липня виникли нові знеструмлення. Вони відбулися у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.