Проблемы с ценами и логистикой: к чему может привести рост цены топлива

Эксперты считают, что повышение акцизов на топливо, которое инициирует власть, приведет к подорожанию всех товаров и услуг. А это, в свою очередь, исчерпывает ресурсы государства и неблагоприятно влияет на экономику.

Рост акциза приведет к проблемам

Глава движения "ЅаѵеФОП" Сергей Доротич заявил, что прежде всего рост акциза приведет к перебоям в логистике.

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Уже сегодня мы имеем топливо в розницу дороже, чем, например, в соседних Румынии и Болгарии. Это при нашем уровне экономики – просто гвоздь в гроб предприятия и вымывание последних копеек из кошельков украинцев,

– считает эксперт.

Украина уже сталкивается с огромной проблемой в сфере транспортных перевозок из-за мобилизации и миграции, что приводит к катастрофической нехватке водителей. Из-за этого тарифы на перевозку грузов растут в арифметической прогрессии, объясняет эксперт. К этому добавляется повышенная стоимость топлива.

Эксперт отметил, что подорожание топлива приведет к повышению цен на все товары и услуги, что запустит новый виток инфляции и может окончательно добить экономику.

Это просто подорожание в конечном случае розничной цены на товары и услуги. А в сегодняшних украинских реалиях – это просто добить погибающую экономику и добить украинцев, которые уже отчаявшиеся и обескровленные. Ничего хорошего из этого не будет,

– утверждает эксперт.

Рада приняла в первом чтении закон, что повысит цены на топливо. Согласно ему бензин подорожает минимум на 1,5 гривны за литр, а дизельное топливо – на 2 гривны за литр. В мае 2022 года бензин стоил 25 гривен за литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.