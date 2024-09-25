Почему МВФ может настаивать на повышении НДС в Украине

Международный валютный фонд может потребовать от Украины повышения НДС. Какова вероятность такого развития событий, читайте далее.

В каком случае НДС в Украине может вырасти

Как сообщила Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, в случае роста расходов в бюджете 2025 года без соответствующего увеличения доходов, МВФ может потребовать от Украины повышения НДС. Об этом сообщает ЭП.

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В этом контексте, в случае увеличения расходов, МВФ потребует повышения ставки НДС на два процентных пункта.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета В частности, у нас есть понимание, что в случае увеличения расходов, которые не покрыты реальными доходами, МВФ потребует от Украины увеличения НДС минимум на 2 процентных пункта.

Она отметила, что в бюджете на 2025 год существенных изменений не предусмотрено, а проект уже согласован с Международным валютным фондом.