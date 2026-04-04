Можно остаться без повышения: пенсионерам нужно срочно подать заявление

Апрельский перерасчет пенсий произойдет не для всех автоматически. Части работающих пенсионеров придется самостоятельно обратиться с заявлением, чтобы получить повышение. Кого это касается и что важно учесть, читайте далее.

Кому надо подать заявление на перерасчет пенсий в апреле?

Механизм апрельского перерасчета пенсий для работающих пенсионеров привязан к двум ключевым факторам: продолжительности приобретенного страхового стажа и времени после последнего пересмотра выплат.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, именно эти критерии определяют, произойдет ли перерасчет автоматически, или его нужно инициировать самостоятельно. Соответственно, если у пенсионера право на перерасчет возникает уже после 1 марта 2026 года, то в таком случае автоматического пересмотра выплат не будет.

Дело в том, что автоматический перерасчет предусмотрен только при четких условиях:

если пенсионер по состоянию на 1 марта имеет не менее 24 месяцев страхового стажа;

или если после назначения или предыдущего перерасчета прошло два года.

В этих случаях обращаться не нужно. Зато если необходимый стаж, а именно 24 месяца, приобретено позже, после 1 марта, то право на повышение появляется, но реализовать его можно только через подачу заявления. Иначе придется ждать следующего автоматического перерасчета

Какие показатели учитывают при перерасчете пенсии?

При этом при пересмотре выплат учитывают или предыдущую заработную плату, или новые показатели дохода. То есть уже в зависимости от того, что выгоднее для пенсионера, объясняет ПФУ.

В то же время стоит учесть важную процедурную деталь, которая непосредственно влияет на сроки получения повышения. Если пенсионер подает заявление до 15 числа текущего месяца, пересчитанный размер пенсии начнет выплачиваться уже со следующего месяца.

Обратите внимание! Своевременное обращение позволяет избежать задержек в начислении и не потерять ни одного месяца повышенных выплат. Если же подать заявление позже, то начало выплат с обновленным размером может сместиться, и пенсионер временно недополучит средства, на которые уже имеет право.

