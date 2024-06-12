Повышение пенсии в июне: кто получит новые суммы

Пенсионеры, которые продолжили работать после выхода на заслуженный отдых, получат повышение выплат. Размеры надбавок индивидуальны.

Кто получит повышение выплат

Такое повышение выплат связано с апрельским перерасчетом, а его сумма индивидуальна.

Читайте также Как повысить пенсию более чем на 50%: действенные советы от ПФУ

1 марта прошла масштабная индексация пенсий на 7,96%. А уже 1 апреля провели перерасчет пенсии лицам, которые продолжают работать после выхода на отдых.

Выплаты будут пересчитаны пенсионерам, которые продолжали работать после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. Это касается тех лиц, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стажа по состоянию на 1 марта 2024 года или проработали менее 24 месяцев, но с момента назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Кроме того, работающим пенсионерам, которые получают пенсии за выслугу лет, будет осуществлен перерасчет, если они достигли пенсионного возраста.

При каких условиях проводят перерасчет

Перерасчет проводят, если на 1 марта 2024 года приобретенный стаж составляет не менее 24 месяцев с учетом:

приобретенного страхового стажа;

заработка, с которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете, или, если целесообразно, из заработка, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета.

Если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа:

только с учетом приобретенного стажа;

при этом заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Перерасчет проводится с 1 апреля 2024 года и до получения сведений об уплате единого взноса за первый квартал. То есть ориентировочно с июня пенсионеры получат новые выплаты.