Хто отримає підвищення виплат

Таке підвищення виплат пов'язане з квітневим перерахунком, а його сума індивідуальна.

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Нагадаємо! 1 березня пройшла масштабна індексація пенсій на 7,96%. А уже 1 квітня провели перерахунок пенсії особам, які продовжують працювати після виходу на відпочинок.

Виплати будуть перераховані пенсіонерам, які продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Це стосується тих осіб, які мають щонайменше 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня 2024 року або пропрацювали менш як 24 місяців, але з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Крім того, працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, буде здійснено перерахунок, якщо вони досягли пенсійного віку.

За яких умов проводять перерахунок

Перерахунок проводять, якщо на 1 березня 2024 року набутий стаж становить не менше 24 місяців з урахуванням:

набутого страхового стажу;

заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку.

Якщо станом на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу:

лише з урахуванням набутого стажу;

при цьому заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Перерахунок проводиться з 1 квітня 2024 року й до отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал. Тобто орієнтовно з червня пенсіонери отримають нові виплати.