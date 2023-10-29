Когда пенсионерам ждать повышения пенсий

Несмотря на то, что в Украине с начала полномасштабного вторжения обострился экономический кризис, социальные выплаты продолжают расти. Значительное увеличение пенсии ожидается в 2024 году.

Когда вырастут пенсии украинцев

До конца 2023 повышения пенсионных выплат не будет. С 1 января 2024 года произойдет увеличение минимальной пенсии с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

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Последующая индексация пенсионных выплат ожидается в марте 2024 года. Сроки проведения перерасчета зависят от событий на фронте. Если ситуация будет стабильной, то индексация начнется с 1 марта, в случае негативного сценария возможна задержка.

Какие пенсии получают украинцы сейчас:

29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2 001 до 3 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

0,6% – до 2 000 гривен.

Изменения в пенсионной системе в 2024 году

В следующем году ПФУ приступит к введению бальной системы. Это решение должно сделать расчет пенсии легким и в будущем скорректирует разницу между выплатами.

Пенсионеры, которые оформляли пенсию в начале 2000-х, имеют более низкие выплаты, поскольку тогда формула расчета пенсионных выплат была другой.

Сейчас средняя пенсия в Украине – 5 350 гривен. В следующем году эта сумма должна возрасти. Увеличится и минимальная заработная плата. В целом, в 2024 году должны произойти значительные улучшения внутри социального сектора.