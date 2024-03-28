Результаты индексации: кто из пенсионеров не почувствовал повышения выпалт

25 марта официально закончилось финансирование пенсионных выплат от ПФУ. Некоторые пенсионеры остались недовольны результатами индексации.

Какой была индексация в этом году

Вследствие мартовской индексации, пенсии украинцев выросли на минимум 100 гривен. А вот максимальное увеличение достигло 1 500 гривен.

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Показатель индексации составил – 1,0796, то есть выплаты были пересчитаны на 7,96%. В среднем пенсии украинцев выросли на 397,07 гривны.

Проиндексированы пенсионные выплаты таких лиц:

гражданские пенсионеры – 9,5 миллиона человек;

бывшие работники силовых ведомств – 596 тысяч граждан;

лица, имеющие инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС – 97,8 тысяч человек.

У кого не изменились выплаты

Есть пенсионеры, чьи выплаты почти не претерпели изменений. Речь идет о:

лицах, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;

получателей максимальной пенсии (сейчас это 23 610 гривен);

гражданах чьи выплаты меньше минимальных.

Если лицу начислили пенсию меньше минимальной, она получает специальную надбавку. Эта доплата "дотягивает" выплату до гарантированного размера. После индексации надбавка аннулируется. А сумма повышения достигает размера доплаты. То есть индексация есть, но, по факту, она не ощущается.

Выплаты судей и прокуроров, не подпали под индексацию, поскольку они уже имеют максимальный размер.