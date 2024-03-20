Рост пенсий в апреле: кто может рассчитывать на повышение
Источник:Минсоцполитики
В апреле ожидается рост пенсионных выплат у некоторых пенсионеров. Это повышение произойдет, несмотря на мартовскую индексацию.
Как изменятся выплаты пенсионеров с 1 апреля
Сейчас минимальная зарплата, которую получают украинцы – 7 100 гривен. С 1 апреля она вырастет до 8 тысяч гривен.
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Согласно действующему законодательству, пенсионеры старше 65 лет с полным стажем должны получать не менее 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты. Сейчас этот показатель – 2 840 гривен, с апреля это будет уже 3 200 гривен.
Также вырастут пенсии работающих пенсионеров. Их выплаты увеличатся, благодаря новоприобретенному стажу.Обратите внимание! Размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырос до 2 361 гривны. Соответственно, надбавка за год дополнительного стажа увеличилась до 23,61 гривны.
Кому еще повысят пенсию
Украинские пенсионеры могут получить специальные надбавки к пенсии. Граждане старше 70 лет, которые имеют выплаты меньше 10 340,35 гривны имеют право на возрастную доплату. Размер этой надбавки такой:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Доплата добавляется к основному размеру пенсии автоматически. Начисление происходит в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.