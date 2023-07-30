Дополнительные выплаты в августе: кто из пенсионеров получит надбавки
Источник:ПФУ
С августа состоится введение надбавок к пенсиям для некоторых категорий населения. В ПФУ сообщили, что повышение будет касаться именно неработающих пенсионеров.
Кто из пенсионеров получит надбавки в августе
Пересчет пенсий до конца 2023 года не планируется. Однако в ПФУ подчеркнули, что некоторые категории пенсионеров смогут получить надбавки уже в августе этого года.
Читайте также Чтобы получить достойную пенсию: какую справку необходимо предоставить в ПФУЗаметьте! Все доплаты возможны только для неработающих пенсионеров. У работающих пересмотр стажа и перерасчет происходит каждые два года.
Если пенсионер продолжает работать, он не может рассчитывать на такого рода надбавки.
Граждане имеют право назначить пенсию, получать ее и продолжать работать даже на той же должности, кроме пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет.
По словам Ларисы, пенсия по возрасту ежегодно увеличивается на 1%, при расчете страхового стажа от 30 лет у женщин и 35 у мужчин. Учтите, что лица, потерявшие трудоспособность, не могут рассчитывать на более чем 1% прожиточного минимума.Обратите внимание! По состоянию на сегодняшний день развитие прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. составляет 2093 гривны.
Максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривен.
– объясняет Лариса.
Дика также отметила, что в случае изменения размера прожиточного минимума, доплаты также перечисляются. Обратите внимание, что сверхурочный стаж высчитывается только после увольнения с работы.
Какие надбавки могут получить пенсионеры в Украине
Есть несколько обязательных надбавок к пенсии, которые могут получить все. Эти выплаты должны назначаться автоматически.
Прибавки к пенсии по возрасту
Достигнув определенного возраста, пенсионеры могут рассчитывать на следующие доплаты:
- 300 гривен – пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно;
- 496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.
Также, независимо от возраста, пенсионеры в Украине могут получить 800 гривен, если:
- достигают 80 лет;
- проживают сами;
- требуют дополнительного ухода.
Благодаря надбавкам пенсионеры в Украине могут значительно повысить сумму своих выплат. Однако уровень пенсий у украинцев в любом случае остается на очень низком уровне.