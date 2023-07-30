Дополнительные выплаты в августе: кто из пенсионеров получит надбавки

С августа состоится введение надбавок к пенсиям для некоторых категорий населения. В ПФУ сообщили, что повышение будет касаться именно неработающих пенсионеров.

Кто из пенсионеров получит надбавки в августе

Пересчет пенсий до конца 2023 года не планируется. Однако в ПФУ подчеркнули, что некоторые категории пенсионеров смогут получить надбавки уже в августе этого года.

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Все доплаты возможны только для неработающих пенсионеров. У работающих пересмотр стажа и перерасчет происходит каждые два года.

Если пенсионер продолжает работать, он не может рассчитывать на такого рода надбавки.

Лариса Дикая Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Граждане имеют право назначить пенсию, получать ее и продолжать работать даже на той же должности, кроме пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет.

По словам Ларисы, пенсия по возрасту ежегодно увеличивается на 1%, при расчете страхового стажа от 30 лет у женщин и 35 у мужчин. Учтите, что лица, потерявшие трудоспособность, не могут рассчитывать на более чем 1% прожиточного минимума.

По состоянию на сегодняшний день развитие прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. составляет 2093 гривны.

Максимальный размер доплаты – 20,93 гривны. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 гривен.

– объясняет Лариса.

Дика также отметила, что в случае изменения размера прожиточного минимума, доплаты также перечисляются. Обратите внимание, что сверхурочный стаж высчитывается только после увольнения с работы.

Какие надбавки могут получить пенсионеры в Украине

Есть несколько обязательных надбавок к пенсии, которые могут получить все. Эти выплаты должны назначаться автоматически.

Прибавки к пенсии по возрасту

Достигнув определенного возраста, пенсионеры могут рассчитывать на следующие доплаты:

300 гривен – пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

496 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Также, независимо от возраста, пенсионеры в Украине могут получить 800 гривен, если:

достигают 80 лет;

проживают сами;

требуют дополнительного ухода.

Благодаря надбавкам пенсионеры в Украине могут значительно повысить сумму своих выплат. Однако уровень пенсий у украинцев в любом случае остается на очень низком уровне.