Индексация пенсий с 1 марта: что известно о перерасчете выплат

Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта этого года. Это уже третий пересмотр выплат за время полномасштабной войны.

На сколько вырастут выплаты

Стало известно, что пенсии будут повышены почти на 8%. Поэтому, средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет – до 5717 гривен.

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Размер повышения определяется на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине. Также, в 2024 году второй раз подряд будет проведена индексация самых низких пенсий.

! Индексация будет касаться более 10 миллионов украинцев. В том числе 9,5 миллиона гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч чернобыльцев.

Кроме того, с 1 апреля автоматически будет произведен перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые продолжают работать, с учетом обновленного страхового стажа.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины То есть несмотря на все вызовы, трудности продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр.

Третий пересмотр программы Ukraine Facility

Премьер также отметил, что Украина признает важность своих международных партнеров, которые оказывают финансовую поддержку и помогают правительству осуществлять социальные программы и другие приоритетные мероприятия.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы выполнили все структурные маяки МВФ. Провели необходимые реформы и изменения. Ожидаем теперь решения исполнительного совета, благодаря которому Украина получит от фонда почти 900 миллионов долларов. Работаем, чтобы в марте получить первый транш от Европейского Союза в рамках новой программы Ukraine Facility.

Он сообщил, что на экспертном уровне Украина и Международный валютный фонд согласовали проведение третьего пересмотра программы EFF. Денис Шмыгаль также выразил надежду на получение новой помощи от Японии.