Повышения в 2025 году не будет: изменится ли прожиточный уровень и минималка

В 2025 году соцстандарты для украинцев повышать не будут. Это произошло из-за чрезвычайно больших расходов на которые не нашли денег.

Прожиточный минимум

Председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала, что в бюджете нет средств для повышения прожиточного уровня, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Читайте также Пенсия на льготных условиях: кто имеет на нее право

Ко второму чтению новых крупных источников покрытия расходов не появилось, доходы государственного бюджета увеличили лишь на 2,8 миллиарда гривен. А пересмотр соцстандартов требует огромных расходов,

– объяснила она.

Например, чтобы повысить минимальную зарплату на 100 гривен, правительству понадобится 5,3 миллиарда гривен, а повышение прожиточного минимума на эту же сумму обойдется в 11 миллиардов гривен.

К этим показателям привязаны: