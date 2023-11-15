Когда вырастет цена на свет: новое заявление от министра энергетики

Украинские энергетики провели масштабную подготовку к этой зиме. Главной задачей было внедрение новых систем защиты энергосистемы от возможных обстрелов россиян.

Вырастет ли цена на свет в 2023 году

В июне 2023 года стоимость тарифа на электроэнергию выросла. Цена за киловатт-час теперь равна 2,64 гривны. Из-за этого повышения, платежки украинцев сильно увеличились.

Читайте также Снижение спроса на валютные кредиты: почему украинцы выбирают гривну

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что новой волны роста тарифов не планируется, сообщает 24 Канал. По его словам, вероятное увеличение коммуналки будет зависеть от ситуации, которая может возникнуть зимой.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Давайте пройдем эту зиму, посмотрим ситуацию. Пока этот вопрос не обсуждается.

Нужно понимать, что энергосистема Украины сильно пострадала из-за прошлогодних атак россиян. Несмотря на значительные накопления электроэнергии и ее экспорт, значительную роль играет именно стабильность работы коммунальных предприятий.

Почему могут снова происходить отключения

Прошлой зимой для разгрузки украинской энергосистемы были введены экстренные отключения. Такая необходимость возникла из-за значительных повреждений критической инфраструктуры.

В этом году Кремль готовится к масштабным атакам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество обстрелов со стороны россиян может увеличиться, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Если новые атаки россиян будут успешны, и критическая инфраструктура получит значительные повреждения, отключения начнутся снова. Однако Украина готовилась к этой зиме, поэтому все возможные меры безопасности были приняты.