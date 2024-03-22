Еврокомиссия предлагает повысить тарифы на российский и белорусский импорт, – фон дер Ляйен
Еврокомиссия предлагает повысить тарифы на российский и белорусский импорт. А именно на: зерновые, масло, семена и продукты их переработки.
Повышение таможенных тарифов
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовила предложение повысить таможенные тарифы на российский и белорусский импорт зерновых, масла, семян и продуктов их переработки. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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По ее словам, в Еврокомиссии нашли несколько весомых причин для этого предложения. Урсула фон дер Ляйен отмечает, что это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок этих продуктов в ЕС.
Это остановит Россию от использования доходов от экспорта этих товаров в Европейский Союз и гарантировать, что нелегальный российский экспорт украденного украинского зерна не попадет на рынок ЕС,
– сказала она.
Чего хочет Еврокомиссия
В то же время сообщается, что полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен, а также негативного влияния на более бедные страны мира. Поэтому, вполне вероятно, что транзит российской и белорусской агропродукции, по-прежнему, будет разрешен.Заметьте! По данным Евростата, экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50%: до 1,5 миллиона тонн в период с 2022 по 2023 год.
Поэтому, среди крупнейших импортеров российского зерна есть:
- Испания – 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона,
- Италия – 36%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн,
- Бельгия – 9%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн,
- Греция – увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн,
- Латвия также входит в число лидеров по закупке российского зерна, хотя отгрузки в эту страну упали до 105 тысяч тонн с 410 тысяч тонн годом ранее.