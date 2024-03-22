Еврокомиссия предлагает повысить тарифы на российский и белорусский импорт, – фон дер Ляйен

Еврокомиссия предлагает повысить тарифы на российский и белорусский импорт. А именно на: зерновые, масло, семена и продукты их переработки.

Повышение таможенных тарифов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовила предложение повысить таможенные тарифы на российский и белорусский импорт зерновых, масла, семян и продуктов их переработки. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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По ее словам, в Еврокомиссии нашли несколько весомых причин для этого предложения. Урсула фон дер Ляйен отмечает, что это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок этих продуктов в ЕС.

Это остановит Россию от использования доходов от экспорта этих товаров в Европейский Союз и гарантировать, что нелегальный российский экспорт украденного украинского зерна не попадет на рынок ЕС,

– сказала она.

Чего хочет Еврокомиссия

В то же время сообщается, что полного эмбарго в ЕС хотят избежать, опасаясь глобального колебания цен, а также негативного влияния на более бедные страны мира. Поэтому, вполне вероятно, что транзит российской и белорусской агропродукции, по-прежнему, будет разрешен.

По данным Евростата, экспорт российского зерна в ЕС увеличился более чем на 50%: до 1,5 миллиона тонн в период с 2022 по 2023 год.

Поэтому, среди крупнейших импортеров российского зерна есть: