Підвищення митних тарифів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підготувала пропозицію підвищити митні тарифи на російський та білоруський імпорт зернових, олії, насіння та продуктів їх переробки. Про це вона заявила під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За її словами, в Єврокомісії знайшли декілька вагомих причин для цієї пропозиції. Урсула фон дер Ляєн наголошує, що це не дозволить російському зерну дестабілізувати ринок цих продуктів в ЄС.

Це зупинить Росію від використання доходів від експорту цих товарів до Європейського Союзу і гарантуватиме, що нелегальний російський експорт вкраденого українського зерна не потрапить на ринок ЄС,

– сказала вона.

Чого прагне Єврокомісія

Водночас повідомляється, що повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін, а також негативного впливу на бідніші країни світу. Тому, цілком ймовірно, що транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.