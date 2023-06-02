Не соответствует рыночной стоимости: тариф на электроэнергию может вырасти еще больше

В Украине планируется повысить тариф на электроэнергию до рыночного уровня. В экспертной среде его оценивают в 5,5 – 6,5 гривны.

Непопулярное решение

Когда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала повысить тариф на электроэнергию для населения с 1 июня, то отмечала: это будет первым этапом. В планах – постепенное приведение цен к рыночному уровню. Впрочем, конкретные сроки этого в комиссии не назвали.

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В экспертной среде признают: такое повышение – неизбежно. Однако сомневаются, что следующий этап состоится в ближайшее время. Ведь рост тарифов – очень непопулярное решение.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Это непопулярное политическое решение. Плюс на оптовом рынке все еще сохраняется текущее ценовое регулирование. Поэтому нет существенных факторов, которые бы свидетельствовали, что уже необходимо думать и планировать дальнейшее повышение.

В свою очередь, энергетический эксперт Владимир Омельченко считает, что переход на рыночные цены произойдет уже, вероятно, после войны. Хотя, отмечает он, "есть смысл подумать о переходе на рыночные цены уже в этом году".

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Экономику обмануть невозможно. Надо выбирать: постоянные отключения и перебои с электрической энергией, или низкие тарифы.

Похожего мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, в течение года повышения ждать не стоит, "однако в перспективе оно будет".

Как вырастут цифры в платежках по новому тарифу

Общий тариф состоит из цены самой электроэнергии, тарифа на передачу и распределение электроэнергии, стоимости услуги поставщика, НДС.

С 1 июня в Украине действия новый, увеличенный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 2,64 гривны за киловатт в час. До этого же тариф зависел от объема потребленной электроэнергии:

1,44 гривны для тех, кто потреблял в месяц менее 250 киловатт в час;

1,68 гривны для тех, кто использовал более 250 киловатт в час.

Новый тариф такой дифференциации не предусматривает: все будут платить одинаково. Для всех цифры в платежках вырастут ориентировочно на 250 гривен.

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