Не соответствует рыночной стоимости: тариф на электроэнергию может вырасти еще больше
В Украине планируется повысить тариф на электроэнергию до рыночного уровня. В экспертной среде его оценивают в 5,5 – 6,5 гривны.
Непопулярное решение
Когда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала повысить тариф на электроэнергию для населения с 1 июня, то отмечала: это будет первым этапом. В планах – постепенное приведение цен к рыночному уровню. Впрочем, конкретные сроки этого в комиссии не назвали.
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В экспертной среде признают: такое повышение – неизбежно. Однако сомневаются, что следующий этап состоится в ближайшее время. Ведь рост тарифов – очень непопулярное решение.
Это непопулярное политическое решение. Плюс на оптовом рынке все еще сохраняется текущее ценовое регулирование. Поэтому нет существенных факторов, которые бы свидетельствовали, что уже необходимо думать и планировать дальнейшее повышение.
В свою очередь, энергетический эксперт Владимир Омельченко считает, что переход на рыночные цены произойдет уже, вероятно, после войны. Хотя, отмечает он, "есть смысл подумать о переходе на рыночные цены уже в этом году".
Экономику обмануть невозможно. Надо выбирать: постоянные отключения и перебои с электрической энергией, или низкие тарифы.
Похожего мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, в течение года повышения ждать не стоит, "однако в перспективе оно будет".Обратите внимание! Общий тариф состоит из цены самой электроэнергии, тарифа на передачу и распределение электроэнергии, стоимости услуги поставщика, НДС.
Как вырастут цифры в платежках по новому тарифу
С 1 июня в Украине действия новый, увеличенный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 2,64 гривны за киловатт в час. До этого же тариф зависел от объема потребленной электроэнергии:
- 1,44 гривны для тех, кто потреблял в месяц менее 250 киловатт в час;
- 1,68 гривны для тех, кто использовал более 250 киловатт в час.
Новый тариф такой дифференциации не предусматривает: все будут платить одинаково. Для всех цифры в платежках вырастут ориентировочно на 250 гривен.
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