Тариф на электроэнергию в мае планируется изменить: какие сценарии рассматривает правительство

В Украине обсуждают сценарии повышения тарифов на электроэнергию. После массовых ракетных требуются средства для возобновления энергетической инфраструктуры. Кроме того, по заявлению в правительстве, по действующим тарифам пенсионеры и олигархи платят почти одинаковые суммы за свет.

Напоминаем, что ущерб от российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры составил более 10 миллиардов долларов. Теперь украинцам нужно своевременно провести ремонт до начала зимы.

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Сейчас правительство рассматривает несколько подъемных сценариев. Ведь сейчас тарифы для населения гораздо ниже реальной стоимости электроэнергии.

Тариф для бытовых потребителей в четыре раза ниже реальной цены. Поддерживая его, государство дотирует каждый киловатт-час независимо от уровня доходов потребителей. На такие дотации тратятся более 140 миллиардов гривен в год,

– еще в начале февраля заявил советник премьер-министра Юрий Бойко.

Почему олигарх и пенсионер платят одинаково

Действующие тарифы на электроэнергию в Украине сейчас составляют:

1,44 гривны за киловатт-час – для тех, кто потребляет до 250 киловатт в месяц,

а 1,68 гривны – для потребляющих от 250 киловатт ежемесячно.

В конце марта правительство продолжило возложение специальных обязанностей на участников рынка до конца апреля, а именно до 30 апреля. Это означает, что низкие тарифы для населения покрываются средствами двух государственных компаний – "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Как изменить ситуацию

Впрочем, при таких условиях обычный

Украина ежегодно тратит 140 миллиардов гривен на покрытие разницы между рыночными и действующими ценами на свет.

Однако, по словам Бойко, если изменить текущую систему субсидирования всем потребителям на весь объем потребленной электроэнергии целевой помощью незащищенным слоям населения, на субсидии можно потратить только 40 миллиардов гривен в год, а не 140 миллиардов.

Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и позволит защитить граждан с самыми низкими уровнями дохода.

– добавляет советник премьера.

Какими могут быть новые тарифы на свет в мае

Сейчас существует вариант, который повышает тариф на 6 – 6,2 гривны для состоятельных людей, которые используют более 1 киловатт-часов ежемесячно. А для категорий, потребляющих до 1 киловатт, точная цена еще не установлена. Однако обсуждается увеличение на 30 – 40%.

Интересно Будут ли повышать в мае тариф на газ для населения

что окончательное решение пока не принято. Предложения по повышению тарифов только нарабатываются.

Как объясняет один из собеседников издания в правительстве, к концу апреля вполне возможно принять изменения. Чтобы провести все процедурно, времени достаточно.