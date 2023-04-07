Масштабный рост тарифа на электроэнергию: когда и каким он будет

После отопительного сезона украинцев будут ждать новые тарифы на электроэнергию. Следовательно, действующие цены на свет, как от 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час, могут повысить до 5,5 гривны.

Напомним, что до 30 апреля тарифы на электроэнергию не будут поднимать. Однако после этой даты они могут измениться. В правительстве уже рассматривают возможность поднять цену до 5,5 гривны за киловатт-час.

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Почему и на сколько могут повысить тарифы на свет

После отопительного сезона скорее свет украинцы будут платить по-новому. Для этого есть несколько причин. Но следует помнить, что окончательное решение о повышении еще не принято.

Известно, что в правительстве считают, что уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить не менее 7 гривен. Ведь разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным тарифом покрывают за счет дохода от генерации "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Поэтому в 2022 году возник долг на сумму 33 миллиарда гривен. Но и это еще не все: Украине нужно помимо долга найти средства для восстановления поврежденной инфраструктуры в результате российских массовых атак.

Несмотря на то, что МВФ публично не сообщал об обязательном пересмотре тарифов, однако в меморандуме говорится о необходимости возобновления конкуренции на рынке. А без введения рыночных цен на свет этого добиться невозможно.

Убытки "Укргидроэнерго" только составляют 22 миллиарда гривен, ДТЭК – 6 миллиардов гривен. А ведь еще не неоцененны потери "Энергоатома" и "Центрэнерго".

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Какие еще есть сценарии повышения тарифов на свет