Масштабный рост тарифа на электроэнергию: когда и каким он будет
Источник:Цензор.нет
После отопительного сезона украинцев будут ждать новые тарифы на электроэнергию. Следовательно, действующие цены на свет, как от 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час, могут повысить до 5,5 гривны.
Напомним, что до 30 апреля тарифы на электроэнергию не будут поднимать. Однако после этой даты они могут измениться. В правительстве уже рассматривают возможность поднять цену до 5,5 гривны за киловатт-час.
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Почему и на сколько могут повысить тарифы на свет
После отопительного сезона скорее свет украинцы будут платить по-новому. Для этого есть несколько причин. Но следует помнить, что окончательное решение о повышении еще не принято.
- Известно, что в правительстве считают, что уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить не менее 7 гривен. Ведь разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным тарифом покрывают за счет дохода от генерации "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".
- Поэтому в 2022 году возник долг на сумму 33 миллиарда гривен. Но и это еще не все: Украине нужно помимо долга найти средства для восстановления поврежденной инфраструктуры в результате российских массовых атак.
- Несмотря на то, что МВФ публично не сообщал об обязательном пересмотре тарифов, однако в меморандуме говорится о необходимости возобновления конкуренции на рынке. А без введения рыночных цен на свет этого добиться невозможно.
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Какие еще есть сценарии повышения тарифов на свет
- "Легкий вариант" – когда цена за киловатт-час достигает до 2,5 гривны для большинства населения.
- По информации от издания UBR, тарифы на электроэнергию могут сложить 2,8 гривны за киловатт-час.
- Установленный может быть и дифференцированный тариф. То есть, согласно ему, кто больше потребляет, тот и больше платит.