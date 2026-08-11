У пожаров в Греции есть неожиданная причина: почему при этом причастны электросети?

Греция может столкнуться с неожиданной проблемой, которая повышает риск масштабных лесных пожаров, – речь идет об устаревшей электросети. Предварительные данные греческих следователей и результаты расследований свидетельствуют о том, что именно электроинфраструктура может быть причиной непропорционально большой доли территорий, уничтоженных огнем.

Электросеть может быть причиной крупнейших пожаров

По данным Директората по расследованию поджогов Греции, пожары, связанные с электросетью, в этом году составляют около 75% всей площади, выгоревшей в стране, сообщает Politico. В то же время сами возгорания из-за электроинфраструктуры составляют относительно небольшую долю от общего количества пожаров.

Объяснение кроется в условиях, при которых возникают такие возгорания. Искры от электросети могут появляться при сильном ветре, высоком потреблении электроэнергии или вдали от населенных пунктов – именно там, где пожар сложнее быстро локализовать.

В 2025 году, по словам координатора Всемирного фонда дикой природы Греции Элиаса Циритиса, на электросеть приходилось около 55% площади выгоревших территорий и шесть из десяти больших пожаров. Предварительные выводы пожарной службы также связывают с электросетью два смертоносных пожара в конце июля этого года – в западной Аттике и на острове Крит. Они уничтожили более 36 тысяч акров территории и унесли жизни четырех человек.

Причиной возгорания могут стать провисшие электрические провода, контакт кабелей с растительностью или скопление пыли на оборудовании. Риски возрастают из-за того, что значительная часть греческой электросети была построена десятки лет назад и проходит над землей через лесные и сельские территории.

В то же время оператор распределительной сети HEDNO не согласен с оценками, что электросеть является одним из главных источников пожаров. В компании заявляют, что в 2025 году лишь около 1% зарегистрированных пожаров были связаны с электросетью.

Греция планирует проложить кабели под землей

Одним из вариантов снижения риска считается перенос электрических кабелей под землю. Эксперты отмечают, что это дорогостоящий и длительный процесс, поэтому модернизацию предлагают в первую очередь проводить в районах с наибольшим риском масштабных пожаров.

Греческие власти уже используют средства Европейского фонда восстановления и устойчивости для финансирования подземной прокладки кабелей. Доля распределительной сети, проходящей под землей, выросла примерно с 9% в 2021 году до 14% в настоящее время.

В то же время полностью перенести сеть под землю будет чрезвычайно дорого. Представительница правящей партии "Новая демократия" Александра Сдуку оценивает стоимость подземной прокладки кабелей для всей сети среднего напряжения протяженностью около 120 тысяч километров примерно в 35 миллиардов евро.

Поэтому правительство должно определять наиболее опасные участки и направлять средства в первую очередь туда. Исследователи также подчеркивают необходимость получения подробных данных о расположении линий электропередачи и опор, чтобы определить наиболее уязвимые районы.

Проблема уже имеет не только экологическую, но и финансовую составляющую. Количество судебных дел, связанных с пожарами из-за электросети, в Греции выросло с 369 в 2023 году до 681 в 2024 году.

Для государства и операторов сети это означает потенциальные расходы на компенсации. Показателен опыт американской компании Pacific Gas & Electric, которая столкнулась с масштабными финансовыми обязательствами после того, как ее оборудование стало причиной катастрофических лесных пожаров в Калифорнии.

Греческие оппозиционные силы и общественные организации считают, что власти слишком медленно модернизируют сеть. По их мнению, проблема требует системного решения, поскольку из-за изменения климатических условий и все более сильных волн жары риск масштабных пожаров в стране только растет.