Електромережа може бути причиною наймасштабніших пожеж

За даними Директорату з розслідування підпалів Греції, пожежі, пов'язані з електромережею, цього року становлять близько 75% усієї площі, яка вигоріла в країні, розповідає Politico. Водночас самі загоряння через електроінфраструктуру є відносно невеликою часткою від загальної кількості пожеж.

Пояснення полягає в умовах, за яких виникають такі займання. Іскри від електромережі можуть з'являтися під час сильного вітру, високого споживання електроенергії або вдалині від населених пунктів – саме там, де пожежу складніше швидко локалізувати.

У 2025 році, за словами координатора Всесвітнього фонду дикої природи Греції Еліаса Цірітіса, на електромережу припадало близько 55% площі вигорілих територій і шість із десяти великих пожеж. Попередні висновки пожежної служби також пов'язують із електромережею дві смертельні пожежі наприкінці липня цього року – у західній Аттиці та на острові Крит. Вони знищили понад 36 тисяч акрів території та забрали життя чотирьох людей.

Причиною займання можуть стати провислі електричні дроти, контакт кабелів із рослинністю або накопичення пилу на обладнанні. Ризики зростають через те, що значна частина грецької електромережі була побудована десятки років тому та проходить над землею через лісові й сільські території.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас оператор розподільчої мережі HEDNO не погоджується з оцінками, що електромережа є одним із головних джерел пожеж. У компанії заявляють, що у 2025 році лише близько 1% зареєстрованих пожеж були пов'язані з електромережею.

Греція планує ховати кабелі під землю

Одним із варіантів зменшення ризику вважають перенесення електричних кабелів під землю. Експерти наголошують, що це дорогий і тривалий процес, тому модернізацію пропонують насамперед проводити в районах із найбільшим ризиком масштабних пожеж.

Грецька влада вже використовує кошти Європейського фонду відновлення та стійкості для фінансування підземного прокладання кабелів. Частка розподільчої мережі, яка проходить під землею, зросла приблизно з 9% у 2021 році до 14% нині.

Водночас повністю перенести мережу під землю буде надзвичайно дорого. Представниця правлячої партії Нова демократія Александра Сдуку оцінює вартість підземного прокладання кабелів для всієї мережі середньої напруги протяжністю близько 120 тисяч кілометрів приблизно у 35 мільярдів євро.

Тому уряд має визначати найбільш небезпечні ділянки та спрямовувати кошти передусім туди. Дослідники також наголошують на необхідності отримати детальні дані про розташування ліній електропередачі та опор, щоб визначити найбільш уразливі райони.

Проблема вже має не лише екологічний, а й фінансовий вимір. Кількість судових справ щодо пожеж, пов'язаних з електромережею, у Греції зросла з 369 у 2023 році до 681 у 2024 році.

Для держави та операторів мережі це означає потенційні витрати на компенсації. Показовим є досвід американської компанії Pacific Gas & Electric, яка зіткнулася з масштабними фінансовими зобов'язаннями після того, як її обладнання стало причиною катастрофічних лісових пожеж у Каліфорнії.

Грецькі опозиційні сили та громадські організації вважають, що влада надто повільно модернізує мережу. На їхню думку, проблема потребує системного вирішення, оскільки через зміну кліматичних умов та дедалі сильніші хвилі спеки ризик масштабних пожеж у країні лише зростає.