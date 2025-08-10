В Украине лица с инвалидностью I группы имеют право на различные льготы: некоторые из них доступны всем. В то время как другие – лишь представителям отдельных льготных групп.

Действуют ли в Украине льготы для людей с инвалидностью I группы?

Люди с инвалидностью I группы имеют право на первоочередное или внеочередное получение жилья или улучшение жилищных условий. Также им доступна возможность получить земельный участок в соответствии с законодательством, рассказывает 24 Канал со ссылкой на EnableMe.

Отдельные категории, такие как ветераны, чернобыльцы, бывшие военные и правоохранители – могут разово бесплатно приватизировать квартиры или дома государственного или коммунального фонда.

Льготы на железнодорожный транспорт

Лица с инвалидностью I группы (общего заболевания), включая детей, получают 50% скидки на билеты и для одного сопровождающего на внутренних маршрутах с 1 октября по 15 мая.

Лица с инвалидностью I группы из-за войны имеют право на бесплатный проезд по железной дороге один раз в год (туда и обратно). Для сопровождающих же действует 50% скидки на один билет в этот же период.

Как воспользоваться льготами на проезд человеку с инвалидностью Чтобы воспользоваться льготами, при покупке билетов онлайн или в кассе нужно выбрать опцию "Льготный" и указать данные удостоверения. Если система не находит номер в Централизованном банке данных по проблемам инвалидности, следует обратиться в местную соцзащиту для внесения информации.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Общие льготы на коммуналку для лиц с инвалидностью I группы законом не предусмотрены. Однако отдельные категории имеют скидки:

Лица с инвалидностью I группы из-за войны: 100% оплаты в пределах норм за жилье, коммунальные услуги (газ, электроэнергию и т.д.) и топливо для домов без централизованного отопления.

Жертвы нацистских преследований: те же 100% льготы.

Чернобыльцы и ликвидаторы I группы: 50% скидки на жилье, коммунальные услуги, топливо и проживание в общежитиях.

Льготы на лекарства и медицинское обеспечение

Лица с инвалидностью I группы имеют право на 50% скидки на лекарства по рецепту врача во время амбулаторного лечения, обеспечение средствами реабилитации, протезами и другими медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Кабмина №321.

А также для людей с инвалидностью по зрению действует бесплатное получение тактильных тростей, аудиоплееров и специализированных часов при условии наличия заключения МСЭК.