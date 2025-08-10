В Україні особи з інвалідністю I групи мають право на різні пільги: деякі з них доступні всім. В той час як інші – лише представникам окремих пільгових груп.

Чи діють в Україні пільги для людей з інвалідністю I групи?

Люди з інвалідністю I групи мають право на першочергове або позачергове отримання житла чи поліпшення житлових умов. Також їм доступна можливість отримати земельну ділянку відповідно до законодавства, розповідає 24 Канал із посиланням на EnableMe.

Окремі категорії, як от ветерани, чорнобильці, колишні військові та правоохоронці – можуть разово безкоштовно приватизувати квартири або будинки державного чи комунального фонду.

Пільги на залізничний транспорт

Особи з інвалідністю I групи (загального захворювання), включно з дітьми, отримують 50% знижки на квитки та для одного супроводжуючого на внутрішніх маршрутах з 1 жовтня по 15 травня.

Особи з інвалідністю I групи через війну мають право на безкоштовний проїзд залізницею один раз на рік (туди й назад). Для супроводжуючих ж діє 50% знижки на один квиток у цей же період.

Як скористатися пільгами на проїзд людині з інівалідністю Щоб скористатися пільгами, при купівлі квитків онлайн або в касі потрібно вибрати опцію "Пільговий" та вказати дані посвідчення. Якщо система не знаходить номер у Централізованому банку даних з проблем інвалідності, слід звернутися до місцевого соцзахисту для внесення інформації.

Пільги на оплату комунальних послуг

Загальні пільги на комуналки для осіб з інвалідністю I групи законом не передбачені. Проте окремі категорії мають знижки:

Особи з інвалідністю I групи через війну: 100% оплати в межах норм за житло, комунальні послуги (газ, електроенергію тощо) та паливо для будинків без централізованого опалення.

Жертви нацистських переслідувань: ті самі 100% пільги.

Чорнобильці та ліквідатори I групи: 50% знижки на житло, комунальні послуги, паливо та проживання у гуртожитках.

Пільги на ліки та медичне забезпечення

Особи з інвалідністю I групи мають право на 50% знижки на ліки за рецептом лікаря під час амбулаторного лікування, забезпечення засобами реабілітації, протезами та іншими медичними виробами відповідно до постанови Кабміну №321.

А також для людей з інвалідністю по зору діє безкоштовне отримання тактильних тростин, аудіоплеєрів і спеціалізованих годинників за умови наявності висновку МСЕК.