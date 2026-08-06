ЕС обновляет важные правила: они вступят в силу 12 августа

Европейский Союз вводит обновленные правила импорта. Они будут касаться животных, продукции животного происхождения и зародышевого материала из третьих стран.

Какие правила ЕС вступят в силу на следующей неделе

Правила вступят в силу уже с 12 августа, почему это сообщила Госпродпотребслужба.

Дело в том, что 23 июля был опубликован Делегированный регламент № 2026/1052, которым внесены изменения в Делегированный регламент № 2020/692. Документ вступает в силу через 20 дней после публикации, то есть 12 августа. Как это будет работать?

Отныне включение страны в перечень государств, из которых разрешен экспорт в ЕС, не означает автоматического допуска всей продукции. В отношении отдельных товаров Европейская Комиссия может потребовать проведения дополнительных исследований, предоставления дополнительных документов или сертификатов о происхождении продукции, вакцинации животных или других подтверждений соответствия.

Для украинских экспортеров это означает необходимость пересмотреть отдельные производственные процессы, системы прослеживаемости и подходы к подготовке документов для экспорта в Европейский Союз, – отмечается в сообщении.

Регламент, в частности, обновляет правила идентификации копытных животных, лошадей, страусов, декоративной и домашней птицы. Также обновлены ветеринарные требования к производству мясной, молочной, яичной и композитной продукции.

Напомним, что в Украине вступили в силу обновленные правила выдачи международных сертификатов для экспорта пищевых продуктов и кормов. Они вступили в силу еще 7 апреля.

Кроме того, еще в прошлом году Европейский Союз увеличил объемы импорта сельскохозяйственной продукции. Однако доля Украины в импорте сократилась с 6,7% до 5%.