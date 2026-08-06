Які правила ЄС набудуть чинности наступного тижня

Правила набудуть чинності вже з 12 серпня, про що повідомила Держпродспоживслужба.

Річ у тім, що 23 липня було опубліковано Делегований регламент № 2026/1052, яким внесено зміни до Делегованого регламенту № 2020/692. Документ набирає чинності через 20 днів після опублікування, тобто 12 серпня. Як це працюватиме?

Відтепер включення країни до переліку держав, з яких дозволено експорт до ЄС, не означає автоматичного допуску всієї продукції. Для окремих товарів Європейська Комісія може вимагати проведення додаткових досліджень чи додаткові документи або сертифікати щодо походження продукції, вакцинації тварин чи інших підтверджень відповідності.

Для українських експортерів це означає необхідність переглянути окремі виробничі процеси, системи простежуваності та підходи до підготовки документів для експорту до Європейського Союзу, – зазначили в повідомленні.

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Регламент, зокрема, оновлює правила ідентифікації копитних тварин, коней, страусових, декоративних та домашніх птахів. Також оновлено ветеринарні вимоги до виробництва м’ясної, молочної, яєчної та композитної продукції.

Нагадаємо, що в Україні запрацювали оновлені правила видачі міжнародних сертифікатів для експорту харчових продуктів і кормів. Вони набули чинності ще 7 квітня.

Крім того, ще торік Європейський Союз збільшив як та імпорт сільськогосподарської продукції. Але частка України в імпорті скоротилася з 6,7% до 5%.