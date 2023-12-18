Чат-бот от МИД и WhiteBIT: уже тысячи заявок из 72 стран мира за полгода

Чат-бот от Министерства иностранных дел Украины и одной из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT был создан для консультаций по правилам въезда в иностранную страну, оформлению временной защиты и т.д. Сейчас бот принял более 3 тысяч заявок.

Основные запросы у чат-бот

За первые 6 месяцев работы чат-бота, созданного совместно WhiteBIT и Министерство иностранных дел Украины, примерно 65% всех обращений касались консульских услуг для украинцев, находящихся за границей или планирующих поездку.

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Также популярны запросы относительно условий въезда и помощи временно перемещенным гражданам Украины, оформление временной защиты и социального обеспечения временно перемещенных граждан Украины – 11% всех запросов.

Кроме того, большинство запросов поступило от находящихся за рубежом украинцев и проживавших в регионах, где ведутся или велись боевые действия.

Среди стран лидируют Польша, Германия и Великобритания. Начиная с октября возросло количество обращений от украинцев из Израиля на фоне обострения ситуации безопасности. Всего в чат-бот поступают запросы из 72 стран: от Норвегии до Австралии.

Как рассказал основатель WhiteBIT Владимир Носов, с самого начала полномасштабной войны криптобиржа поддерживает украинцев по всему миру. Поэтому сотрудничество с МИД, в частности предоставление актуальной и проверенной информации украинцам за рубежом, стало приоритетным.

Владимир Носов Основатель и СЕО WhiteBIT Итоги работы шести месяцев от запуска чат-бота показывают: наша инициатива не напрасна, она пользуется спросом. Раде, что благодаря чат-боту нам удалось значительно облегчить и ускорить решение проблем с оформлением документов, временной защиты или социального обеспечения для наших граждан, в какой бы точке земного шара они не находились.

История создания

Чат-бот был запущен в июне 2023 года в рамках сотрудничества WhiteBIT и МИД Украины для консультаций по правилам въезда в иностранную страну, оформление временной защиты, социального обеспечения, возвращения в Украину, консульских услуг и т.д. Получить помощь через чат-бот можно по ссылке: https://t.me/MZSUkrain_bot.



Чат-бот дополнил деятельность колл-центра МИД, который начал работу в июне 2022 года, и за это время обработал более 23 тысяч обращений. Граждане могут обратиться в колл-центр по номеру +38 (044) 224-57-20.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с криптовалютной биржей WhiteBIT. Кроме запуска круглосуточного колл-центра и чат-бота для предоставления консультаций украинцам по всему миру, консульствам МИД было передано семь комплектов специальных технических средств для экстренной помощи украинским гражданам за рубежом, а также введена инклюзивная инициатива для неслышных украинцев в Европе.

Справка: WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дия.Образование. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире

