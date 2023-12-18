Основні запити у чат-бот

За перші 6 місяців роботи чат-бота, який створили спільно WhiteBIT та Міністерство закордонних справ України, приблизно 65% всіх звернень стосувалися консульських послуг для українців, котрі знаходяться за кордоном або планують поїздку.

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Також популярними були запити щодо умов в’їзду та допомоги тимчасово переміщеним громадянам України, оформлення тимчасового захисту та соціального забезпечення тимчасово переміщених громадян України – 11% всіх запитів.

Крім того, більшість запитів надійшло від українців, які перебувають за кордоном і проживали в регіонах, де ведуться або велися бойові дії.

Зверніть увагу! Серед країн лідирують Польща, Німеччина та Велика Британія. Починаючи з жовтня, зросла кількість звернень від українців з Ізраїлю на тлі загострення безпекової ситуації. Загалом до чат-бота надходять запити із 72 країн: від Норвегії до Австралії.

Як розповів засновник WhiteBIT Володимир Носов, від самого початку повномасштабної війни криптобіржа підтримує українців по всьому світу. Тому співпраця з МЗС, зокрема надання актуальної та перевіреної інформації українцям за кордоном, стала пріоритетною.

Володимир Носов Засновник та СЕО WhiteBIT Підсумки роботи шести місяців від запуску чат-бота показують: наша ініціатива не даремна, вона має попит. Раді, що завдяки чат-боту нам вдалося значно полегшити та пришвидшити розв’язання проблем з оформленням документів, тимчасового захисту чи соціального забезпечення для наших громадян, в якій би точці земної кулі вони не перебували.

Історія створення

Чат-бот було запущено в червні 2023 року в межах співпраці WhiteBIT та МЗС України для консультацій щодо правил в’їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг тощо. Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.



Чат-бот доповнив діяльність кол-центру МЗС, який розпочав роботу в червні 2022 року, і за цей час опрацював понад 23 тисячі звернень. Громадяни можуть звернутися до кол-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Міністерство закордонних справ України підписало меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з криптовалютною біржею WhiteBIT. Окрім запуску цілодобового кол-центру та чат-боту для надання консультацій українцям по всьому світу, консульствам МЗС було передано сім комплектів спеціальних технічних засобів для екстреної допомоги українським громадянам за кордоном, а також запроваджено інклюзивну ініціативу для нечуючих українців у Європі.

Довідково: WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі

