Размер пенсии по возрасту: как правильно ее рассчитать

Размер пенсии зависит от двух конкретных показателей. Речь идет о страховом стаже и полученной зарплате, с которой уплачивались страховые взносы.

Как рассчитывать размер пенсии по возрасту

В частности размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" речь идет о специальной формуле. Дело в том, что размер пенсии по возрасту рассчитывается по схеме П = Зп × Кс, где:

П (пенсия) – сумма пенсии, которую лицо будет получать каждый месяц;.

– сумма пенсии, которую лицо будет получать каждый месяц;. Зп (заработная плата) – средний доход, с которого уплачивались страховые взносы, но учитывается только та часть, с которой поступали отчисления в Пенсионный фонд;

– средний доход, с которого уплачивались страховые взносы, но учитывается только та часть, с которой поступали отчисления в Пенсионный фонд; Кс (коэффициент страхового стажа) – продолжительность страхового стажа.

Чем дольше работал человек, и чем дольше он платил страховые взносы, тем выше будет его коэффициент цифра. Он в частности зависит от двух показателей:

Количество отработанных месяцев (общий стаж); величина оценки одного года стажа (в солидарной пенсионной системе каждый год работы предоставляет 1%).

Важно! Для расчета коэффициента берется количество месяцев стажа и стандартный процент оценки стажа, и в результате должен получиться коэффициент, на который умножат средний доход при расчете пенсии.