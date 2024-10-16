Правитель Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман не посетит саммит БРИКС

На саммит БРИКС от Саудовской Аравии поедет Министр иностранных дел. Страна до сих пор не является членом альянса, а ее статус должен был быть выяснен после встречи лидеров БРИКС.

Правитель Саудовской Аравии не посетит БРИКС

Сейчас Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. Несмотря на это, страна не согласилась увеличить объемы экспорта нефти, чтобы заменить российскую, после начала полномасштабного вторжения.

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Саудовская Аравия не союзник России. Динамика отношений между двумя странами стала особенно напряженной в 2020 году, когда Москва решила выйти из соглашения ОПЕК+ в начале пандемии коронавируса, что спровоцировало значительную войну цен на нефть. В ответ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, что привело к падению цен ниже 30 долларов за баррель нефти марки Brent.

Напомним! Такие действия Саудовской Аравии заставили Россию вновь присоединиться к соглашению ОПЕК+ и ввести сокращение добычи.

Если страна снова решит увеличить добычу нефти, это значительно ударит по усилиям России продолжать войну в Украине.

Поэтому отказ от участия в саммите БРИКС наследного принца Саудовской Аравии может свидетельствовать об осторожном отношении страны к России.