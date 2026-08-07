Во Франции смоделируют тотальный блэкаут: почему власти готовятся к худшему

Французские власти планируют провести масштабные учения, в ходе которых будет смоделировано внезапное отключение электроэнергии по всей стране. Таким образом правительство хочет проверить готовность государства к масштабному блэкауту или кибератаке на энергосистему.

Франция проверит готовность к масштабному отключению электроэнергии

Французское правительство планирует во второй половине 2027 года провести специальные штабные учения, в ходе которых будет смоделирован внезапный общенациональный блэкаут, сообщает Politico. По данным источников, к ним будут привлечены операторы электросетей Enedis и RTE, представители министерств, государственных служб и военной администрации.

Основной целью учений станет проверка способности страны реагировать на масштабное отключение электроэнергии, подобное тому, которое произошло в Испании и Португалии в 2025 году. Кроме того, будет рассмотрен сценарий масштабной кибератаки на энергетическую инфраструктуру, подобную той, которую пережила Польша и которую Брюссель связывал с деятельностью российских спецслужб.

В ходе симуляции власти оценят, сколько времени потребуется для восстановления электроснабжения, а также сможет ли государство обеспечить бесперебойную работу критически важных служб. Решение о проведении учений официально подтвердили на заседании межведомственного комитета по вопросам национальной устойчивости 8 июля, а подробности должны объявить до конца года.

Почему Франция усиливает подготовку к кризисам

Подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям стала одним из приоритетов французских властей на фоне рекордной жары, масштабных лесных пожаров и роста рисков для критически важной инфраструктуры. В прошлом году правительство обновило Национальную стратегию устойчивости, которая определяет действия государства в условиях войны, стихийных бедствий и других масштабных кризисов.

Помимо проверки готовности к блэкауту, правительство планирует оценить наличие запасов важнейших ресурсов. Речь идет о генераторах, медикаментах, телекоммуникационном оборудовании, средствах для правоохранительных органов, одеялах для чрезвычайных ситуаций, а также стратегическом сырье.

После волны аномальной жары и масштабных пожаров, охвативших юго-запад Франции и вынудивших эвакуировать более 200 тысяч человек, правительство также объявило о подготовке законопроекта по совершенствованию системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Его целью является повышение готовности страны к кризисам, которые могут возникать как из-за природных катастроф, так и из-за угроз энергетической безопасности.

Между тем Европейская комиссия предупредила Румынию о возможных финансовых последствиях в связи с изменением графика вывода из эксплуатации угольных электростанций. В Брюсселе подчеркнули, что отступление от согласованных реформ может повлиять на получение средств из бюджета ЕС.