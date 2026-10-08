Правительство перераспределяет часть расходов: что будет с финансированием обороны и пенсий

Правительство Украины корректирует сроки финансирования некоторых расходов из-за задержки поступления помощи от международных партнеров. Однако средства на приоритетные направления будут выделяться, как и прежде.

Какие расходы будут перенесены

Изменения коснутся именно части капитальных расходов, пояснило Министерство финансов в комментарии 24 Канала.

В частности, сроки финансирования будут скорректированы в сфере строительства и реконструкции, защиты и подготовки энергетики к зиме.

При этом в ведомстве подчеркивают, что речь идет именно о переносе части расходов на конец года, а не об отмене программ или отказе от запланированных работ.

Цель этого шага – не экономия средств, а распределение имеющихся ресурсов в соответствии с приоритетами,

– отметили в Минфине.

Средства на эти нужды будут выделены по мере наличия ликвидности, когда поступит поддержка от международных партнеров.

В то же время правительство гарантирует первоочередное финансирование обороны, социальных и гуманитарных направлений.

Правительство обеспечивает приоритетное финансирование обороны, обслуживание государственного и местного долга, заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных выплат. Эти расходы финансируются, как и прежде,

– подчеркнули в ведомстве.

Почему пришлось корректировать расходы

Главная причина временных трудностей заключается в задержке выполнения отдельных условий программ сотрудничества с международными партнерами, от которых зависит поступление средств.

В ведомстве отметили, что проблема не нова и признается на самом высоком государственном уровне. Правительство в настоящее время работает над тем, чтобы ускорить принятие необходимых решений в Верховной Раде.

Диалог и сотрудничество с народными депутатами продолжаются на постоянной основе,

– добавили в министерстве.

Вместе с тем, чтобы избежать хаоса, Кабинет Министров принял специальное постановление, разработанное Минфином, которое устанавливает прозрачный порядок очередности бюджетных расходов.

Новый порядок распространяется на государственный и местные бюджеты и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины предупреждал, что Украина рискует недополучить в бюджет 29,5 миллиарда долларов т от международных партнеров, если не выполнит взятые на себя обязательства. Поэтому правительство ускорило принятие необходимых решений и сотрудничает с Верховной Радой, чтобы важные законопроекты были своевременно проголосованы.