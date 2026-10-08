Які видатки перенесуть

Зміни торкнуться саме частини капітальних видатків, пояснило Міністерство фінансів у коментарі 24 Каналу.

Зокрема, строки фінансування відкоригують у сфері будівництва та реконструкції, захисту й підготовки енергетики до зими.

При цьому у відомстві наголошують, що йдеться саме про перенесення частини видатків на кінець року, а не про скасування програм чи відмову від запланованих робіт.

Мета цього кроку не заощадження коштів, а розподіл наявного ресурсу відповідно до пріоритетів,

– зазначили в Мінфіні.

Кошти на ці потреби виділять в міру достатності ліквідності, коли надійде підтримка від міжнародних партнерів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас уряд гарантує першочергове фінасування оборони, соціальних та гуманітарних напрямків.

Уряд забезпечує пріоритетне фінансування оборони, обслуговування державного та місцевого боргу, заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсій і соціальних виплат. Ці видатки фінансуються, як і раніше,

– підкреслили у відомстві.

Чому довелося коригувати витрати

Головна причина тимчасових труднощів полягає у затримці виконання окремих умов програм співпраці з міжнародними партнерами, від яких залежить надходження коштів.

У відомстві зазначили, що проблема не є новою і її визнають на найвищому державному рівні. Уряд наразі працює над тим, щоб прискорити ухвалення необхідних рішень у Верховній Раді.

Діалог і співпраця з народними депутатами тривають на постійній основі,

– додали у міністерстві.

Разом з тим, щоб уникнути хаосу, Кабінет Міністрів ухвалив спеціальну постанову, розроблену Мінфіном, яка встановлює прозорий порядок черговості бюджетних видатків.

Новий порядок поширюється на державний і місцеві бюджети та діятиме до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо,, раніше прем'єр-міністр України попереджав, що Україна ризикує недоотримати до бюджету 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання. Тому уряд прискорив ухвалення необхідних рішень і співпрацює з Верховною Радою, аби важливі законопроєкти були вчасно проголосовані.