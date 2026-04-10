Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы

В пятницу, 10 апреля, Государственная таможенная служба Украины получила нового руководителя. Главным таможенником государства правительство назначило Ореста Мандзия.

Что известно о назначении Мандзия?

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсети.

Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.