10 апреля, 13:42
Правительство назначило нового главу Государственной таможенной службы
В пятницу, 10 апреля, Государственная таможенная служба Украины получила нового руководителя. Главным таможенником государства правительство назначило Ореста Мандзия.
Что известно о назначении Мандзия?
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсети.
Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко.